La Fase 2 dei vip, tra riavvicinamenti famigliari e difficoltà a ricominciare

COVID19, inizia la fase 2. Anche per i vip, la gioia per il riavvicinamento ai congiunti va di pari passo con un leggero senso di spaesamento, all’idea di ricominciare la vita lavorativa e sociale. Da Elena Santarelli a Diletta Leotta, passando per Giorgia e tanti altri, le loro reazioni sui social