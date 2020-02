Kirk Douglas: addio a una leggenda di Hollywood

Kirk Douglas, icona leggendaria del cinema, è morto. Aveva 103 anni, lo scorso anno aveva festeggiato i 65 anni di matrimonio con sua moglie Anne. E ormai sembrava davvero essere immortale. Il primo film girato nel 1946, l’ultimo nel 2008, Kirk ha attraversato tutta la storia del cinema. Fisico scolpito, carattere testardo e spigoloso come ben sapevano i registi che lo diressero, Douglas ha sempre affrontato con orgogliosa caparbietà la difficoltà che la vita gli ha posto davanti: dalla cronica povertà dell'infanzia ai rapporti difficili con il padre che pure lo incoraggiò nella sua carriera, fino al difficile rapporto con i quattro figli maschi: Michael,Joel, Peter ed Eric (morto di overdose) dei quali fu padre-padrone egocentrico ed invadente. Ma sempre presente. E poi l'amore incredibile con Anne, durato una vita. Di lui, tra gli ultimi rappresentanti della Hollywood degli anni d'oro, rimarrà per sempre impresso il fisico atletico, lo sguardo azzurrissimo, l’inconfondibile fossetta in mezzo al mento e ovviamente la sua indimenticabile interpretazione di Spartaco, film che gli diede fama mondiale.