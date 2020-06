Khloé Kardashian: compleanno esagerato

Una festa esagerata e megalomane, in puro stile Kardashian, quella organizzata da Kylie per sua sorella Khloé, detta Koko, in occasione dei suoi 36 anni. La casa invasa da palloncini rosa, scivoli gonfiabili con l’immagine del suo volto, mascherine e spray personalizzati (con nome e foto della festeggiata) per gli ospiti, un catering da 1000 e una notte, con tanto di macchina per il gelato. Anche quella, ovviamente, ribattezzata “Koko’s ice cream”. Il tutto, ovviamente, documentato sui social dalla stessa Khloé e dagli amici accorsi a festeggiarla, sorelle, sorellastre e mamma Kris Jenner in prima fila. In tempo di post pandemia e stretta di cinghia, le sorelle più socialite del mondo non perdono il vizio e, anzi, la cinghia la allentano pure…