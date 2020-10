Katy Perry, in vendita la sua villa degli ospiti (da sogno) a Beverly Hills

- La neo mamma Katy Perry ha messo in vendita a 7,95 milioni di dollari la sua “guest house” di Beverly Hills. Sebbene l'abbia acquistata meno di due anni fa per circa $ 7,5 milioni, la sontuosa casa, recintata e situata alla fine di un vicolo cieco nascosto in un quartiere esclusivo e privato, è stata rimessa in vendita a quasi $ 8 milioni. 4 camere da letto, 5 bagni, un grande giardino, una piscina privata, sala musica e spa personale. Se qualcuno fosse interessato, può scorrere la gallery...