Kasia Smutniak e Domenico Procacci: nozze a sorpresa

Kasia Smutniak si è sposata. La meravigliosa attrice ha scelto di convolare a nozze con il compagno storico Domenico Procacci, padre del suo bimbo Leone, con una cerimonia anticonformista e speciale. Esattamente come lei. Pochi e intimi invitati, nella loro casa romana di Formello, convocati con la scusa di celebrare i 40 anni di Kasia, che si sono in realtà trovati a festeggiare anche le nozze dell’attrice. Kasia bellissima e hippy, con un abito bianco, una coroncina in testa e piedi scalzi. Per lo sposo abito scuro e camperos. Per il pranzo un menù rigorosamente pugliese, regione di Procacci