Kasia Smutniak e la vitiligine: “Rivendico il cambiamento”

Kasia Smutniak torna a parlare della vitiligine e in una intervista a Vanity Fair racconta come e quando ha scoperto la malattia, le difficoltà iniziali, che alla fine sono diventate solo degli altri. Perché lei, dopo aver provato in tutti i modi, sia tradizionali che alternativi, di guarire, ha imparato ad accettarsi (“Sono un serpente che cambia pelle”) e ha iniziato a portare avanti una campagna contro il fotoritocco. “Ho 40 anni, ho fatto molta strada, non sono più una ragazza ed è giusto rivendicare il cambiamento”