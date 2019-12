Jessica Biel: la bellissima dedica di compleanno a Justin

Jessica Biel e Justin Timberlake sono tra le coppie più affiatate e invidiate di Hollywood. Felici, innamorati e complici in tutto, condividono con i fan, sui social, la loro vita e il loro amore. L'ultima dedica d'amore di Jessica, postata su Instagram, ha fatto il giro del mondo. L'attrice ha pubblicato una loro foto scattata sott'acqua e scritto: "Fin dai tempi di quell’imbarazzante costume rosa e dei servizi fotografici subacquei, hai riempito la mia vita di gioia e tante risate, che ti persono pe rle rughe che mi sono venute a forza di sorridere. Non le cambierei per niente al mondo e le porto con orgoglio, sapendo di essere l’essere più fortunato al mondo perché ho l’onore di ascoltare le tue battute, la tua voce e le tue parole ogni giorno della mia vita. Buon compleanno uomo dei miei sogni blu oceano, ti amo "