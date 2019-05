Julianne Moore incanta il Festival di Cannes

A ben 58 anni, Julianne Moore torna ad incantare il Festival di Cannes con un look mozzafiato e un'importante riflessione sulla differenza di genere, nel cinema e non solo. Protagonista del mediometraggio "The staggering girl" diretto da Luca Guadagnino - che racconta una storia tutta al femminile ambientata tra Roma e New York -, la bella attrice hollywoodiana ha ribadito l'importanza di fare maggiori sforzi per assicurare la parità di genere (anche) nell'industria cinematografica. Al pubblico del Festival Julianne Moore ha riservato non solo una lezione di stile quindi, ma anche una di vita.