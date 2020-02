Oscar 2020, Joaquin Phoenix ricorda River

Il bellissimo discorso di Joaquin Phoenix, vincitore dell’Oscar come migliore attore protagonista per “Joker”. Che si commuove nel ricordare il fratello River, morto di overdose nel 1993, che a 17 anni scrisse questa frase: “Run to the rescue with love and peace will follow”, ovvero: “Corri verso il rifugio con amore e la pace arriverà”. Tutto il discorso di Joaquin è stato improntato all’importanza dell’amore, della condivisione e della compassione e solidarietà per i più deboli e chi non ha voce L’amore per il cinema che accomuna tutti gli attori, l’amore che le persone gli hanno dimostrato concedendogli una seconda chance, dopo “essere stato egoista, crudele per anni, collega difficile con cui lavorare”. Diamo il nostro meglio quando ci sosteniamo a vicenda, non quando cancelliamo gli altri per gli errori del passato, ma quando ci aiutiamo a crescere, quando ci educhiamo l'un l'altro, quando ci guidiamo verso la redenzione. Questo è il lato migliore dell'umanità