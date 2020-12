Jasmine, bella scoperta di The Voice Senior

Jasmine Carrisi, diciannovenne figlia di Al Bano Carrisi, è stata la piacevole rivelazione di The Voice Senior: pacata, gentile e bellissima come mamma Loredana, ha riscoperto nel talent il rapporto con il padre. Entrata in punta di piedi (“Sono stata catapultata in questo programma e avevo paura di sbagliare”), si è sempre tenuta un passo indietro all’istrionico papà, esprimendo le sue idee con determinazione ed educazione. E alla fine di un programma che si è rivelato un grande e inaspettato successo per la Rai, dice: “Con papà abbiamo delle incomprensioni perché apparteniamo a generazioni molto diverse, ma ci stiamo comprendendo sempre di più”