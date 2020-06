Scomparsa di Pau Donés: il dolore di Jovanotti

Jovanotti, grandissimo amico di Pau Donés, non appena ha saputo della sua scomparsa, ha scritto su Instagram: "ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro #pau @jarabeoficial niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci"