Jane Fonda, 82 anni di battaglie civili e fascino da vendere

Jane Fonda, classe 1937, a più di 80 anni è ancora una donna bellissima e super impegnata nelle sue battaglie civili e politiche. La “pasionaria” di Hollywood, che dagli anni ’60 non ha mai smesso di protestare contro le ingiustizie verso gli uomini e l’ambiente, dalla guerra in Vietnam, alle battaglie femministe alle proteste contro i cambiamenti climatici (per tacer di Trump), è stata intervistata da “Interview Magazine” che scrive “Se pensavate che una pandemia la potesse fermare, vi sbagliavate di grosso”. "Questa pandemia è solo la punta dell'iceberg" ha detto Jane nell'intervista. "L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che entro la metà del secolo, con lo scioglimento delle calotte glaciali, ci saranno oltre 200 milioni di rifugiati e molte più pandemie di quanto possiamo immaginare. Si tratta di una vera catastrofe incombente. Siamo fortunati ad essere vivi in questo momento. E siamo la generazione che può garantire che ci sarà un futuro per l'umanità. Che responsabilità gloriosa. Non tiriamoci indietro!"