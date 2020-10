Irina Shayk sirena per Versace: strega tutti alla Milan Fashion Week

Irina Shayk, la "singletudine" la fa (ancora) più bella: la supermodella russa, classe 1986, è apparsa più in forma che mai alla Milan Fashion Week di settembre 2020, dove ha sfilato per Versace e Boss. Con Donatella, Irina vanta un’amicizia e un sodalizio che va avanti da anni. Ed è stata lei la protagonista della sua sfilata: splendida sirena, con capelli bagnati e abiti dai colori accesi, arancio viola e blu, in perfetto stile Versace