#iolavoroconlamusica: appello dei cantanti al Governo

I cantanti italiani hanno aderito all’unanimità alla campagna social di sostegno per un settore lasciato indietro nell’attenzione riservata dal Governo al post emergenza COVID: quello musicale. #iolavoroconlamusica è lo slogan che tutti gli artisti hanno esibito sulle proprie bacheche social, in previsione, il 21 giugno 2020, della giornata #senzamusica. Dai mostri sacri come Vasco, Mannoia, Pausini, Bertè ai più giovani Emma, Amoroso, Nigiotti Bravi, si chiede al Parlamento la giusta attenzione per tutti i lavoratori del settore, non solo musicisti e cantanti. Un settore che “rappresenta il 16% del PIL e che dà lavoro a decine migliaia di persone, che oggi rischiano di restare senza lavoro”. I cantanti chiedono in coro al Parlamento doverosi emendamento al DL Rilancio che riguardino la musica.