Ilary Blasi dimentica il GF Vip alle Maldive

Mentre fervevano i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi, che quest’anno per la prima volta non sarà al timone del reality si è regalata una vacanza alle Maldive con Francesco Totti e figli. La famiglia ha trascorso al caldo il Capodanno e l'Epifania 2020. Un resort super esclusivo, la compagnia di altri vip (Wanda e Mauro Icardi, Linus e Pierfrancesco Favino con relative consorti) e tanto tanto relax, tra bagni, diurni e notturni, partite a beach volley, giri in pedalò, e romantici aperitivi al tramonto. Ilary ha finito il 2019 e cominciato il nuovo anno al top, sfoggiando un fisico che non è mai stato così in forma. Vedere per credere