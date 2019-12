Il battesimo vip di Harper e Cruz Beckham

Battesimo vip per Harper e Cruz Beckham, gli ultimogeniti di Victoria e David (rispettivamente 8 e 14 anni). Madrina della bimba Eva Longoria, amica di lunga data di Vic. Padrini di Cruz il cantante Marc Anhtony, ex marito di Jennifer Lopez, e David Gardner, procuratore sportivo, fondatore di The Motley Fool e marito della bellissima Liv Tyler. La cerimonia, blindatissima e super elegante, si è svolta alla presenza di tutta la famiglia Beckham: i frtaelli maggiori Brooklyn e Romeo, mamma Victoria, elegantissima in tailleur total white e papà David, visibilmente amozionato