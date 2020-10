Heidi Klum e Halloween: tutti i travestimenti

Heidi Klum e il suo party di Halloween, che dal 2001 ad oggi è diventato un appuntamento fisso e imperdibile per tutto lo show-biz di Hollywood. E la modella e presentatrice, negli anni, ha sfoggiato dei costumi incredibili, sempre più elaborati e fantasiosi, degni dei migliori costumisti e make up artist del cinema. Da Lady Godiva, il primo, all’aliena robotica, l’ultimo, passando per varie streghe, lupi mannari, divinità orientali, personaggi dei fumetti e del cinema. Vediamoli tutti!