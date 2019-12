Greta Thunberg “Persona dell’anno” 2019

Time ha scelto come persona dell’anno 2019 l’attivista ambientalista svedese Greta Thunberg. La motivazione della rivista americana, che sceglie ogni anno , dal 1927, una persona non per il lavoro svolto (non è un Nobel) ma per la rilevanza che ha avuto, è stata: " Greta Thunberg non è la leader di un partito politico o di un gruppo di pressione. Non è neanche la prima a usare toni allarmati sulla crisi climatica né la più qualificata a trovare una soluzione. Non è una scienziata né una politica; non ha accesso agli strumenti tradizionali di influenza: non è una miliardaria, una principessa, una popstar, non è nemmeno una persona adulta. È una normale adolescente che, nel trovare il coraggio di dire la verità in faccia ai potenti, è diventata il simbolo di una generazione. Rendendo chiaro il pericolo astratto con penetrante indignazione, Thunberg è diventata la voce più avvincente sulla questione più importante che il nostro pianeta sta affrontando. Greta, che ha solo 16 anni, si è fatta conoscere in tutto il mondo per aver dato inizio ai “Venerdì per il futuro” (Fridays for Future), le manifestazioni studentesche organizzate per chiedere ai governi politiche e azioni più incisive per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale