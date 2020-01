Grammy Awards: il ritorno commosso di Demi Lovato

Grammy Awards 2020, il ritorno sul palco di Demi Lovato, a quasi due anni dall’overdose. La cantante, visibilmente commossa, si è esibita cantando dal vivo “Anyone”, un vero e proprio "grido d'aiuto" concepita e registrata solamente quattro giorni prima dell'overdose dell'estate del 2018. Demi è salita sul palco, da cui mancava dal 2017, e ha iniziato a cantare. Ma la commozione ha avuto il sopravvento e si è dovuta interrompere, per poi riprendere l’esecuzione, magistralmente come sa fare. Tanto da strappare una standing ovation, e le amiche colleghe, da Pink a Jennifer Lopez a Selena Gomez, hanno pubblicato complimenti in diretta