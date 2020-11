Giornata contro la violenza sulle donne: dalla Balivo alla Isoardi, i messaggi dei vip

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e sono molti i vip che hanno deciso di far sentire la loro voce in questo momento così importante, grazie alla potenza dei social network. Da Caterina Balivo a Elisa Isoardi, tante donne dello spettacolo hanno condiviso il loro messaggio per combattere la violenza sulle donne, un problema che mai come oggi merita un'attenzione speciale.