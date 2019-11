Chiara Ferragni, nuovo look alla sfilata di Valli per H&M

Nuovo look con frangetta per Chiara Ferragni, alla sfilata di Giambattista Valli per H&M, che si è tenuta il 24 ottobre 2019 nella splendida cornice di Palazzo Doria Pamphilj a Roma. Il nuovo look è stato molto apprezzato dal marito Fedez, che ha commentato positivamente sui social, un po' meno dai follower