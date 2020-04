GFVip 4: per i social ha vinto Patrick

Patrick Ray Pugliese, tre edizione di GF vissute in 16 anni. Secondo la prima volta (quella di Katia, Ascanio, Serena), terzo la seconda volta. Dove ha guadagnato anche una fidanzata e un figlio. Quinto quest’ultima: arrivato in finale, è stato battuto al televoto da Paola Di Benedetto, che poi ha vinto. Ma Patrick, nato a Teheran e cresciuto tra Milano e Montecarlo, sorriso sornione e fisico non propriamente “du rol”, è stato decretato dal mondo social vero vincitore di questa edizione così tormentata e complicata del GF. Perché, tra concorrenti femminili sopra le righe, che se le sono date (verbalmente e non solo) di santa ragione, in testa la triade Elia-Marini-Lessa, e la pandemia Coronavirus scoppiata all’esterno della casa, Patrick è riuscito nella difficile impresa di restare sempre se stesso. Uno spirito naif, un bambinone sempre pronto allo scherzo e al gioco. Questa è stata la sua carta vincente, che lo ha reso popolare e amato. Vincitore designato, al punto che lo stesso Signorini ha esclamato basito, all’esito del televoto con Paola, “questa non me l’aspettavo”, Patrick ha sempre vinto al televoto tutte le volte che i coinquilini ce lo mandavano, sopravvivendo a vip ben più quotati e “iridati”. Forse perché lui è parte del Grande Fratello, cresciuto insieme al programma. Lui stesso confessa: “Mi piace stare in questo mondo, quando non sono qui, mi manca. Il GF è parte della mia vita, voglio veramente bene a questo programma”