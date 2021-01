Frangia, tendenza capelli 2021: le più belle sfoggiate dalle celeb

Cecilia Rodriguez ha fatto sul serio e ci ha dato un taglio, sfoggiando sui social la nuova frangia, trend del momento in fatto di capelli. A differenza della sorella Belen, che vorrebbe ma non osa (vedi foto successiva) Cechu ha osato. E scritto: "Eccomi qua, 🤍 a volte basta prendere un po’ di coraggio per fare quello che vogliamo"