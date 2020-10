Festival di Sanremo 2021: date, regolamento, novità

Festival di Sanreno 2021: la 71esima edizione del Festival della canzone italiana dovrebbe andare in scena (emergenza sanitaria permettendo) dal 2 al 6 marzo 2021 e si potrà seguire su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Non mancano alcune novità, come emerge dal regolamento della celebre kermesse che ogni anno appassiona i telespettatori.