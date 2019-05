La festa della mamma dei vip: le dediche più belle

Unica, tenera, insostituibile: i vip festeggiano la mamma su Instagram, fra messaggi commoventi e tanto amore. E c’è anche chi, come Caterina Balivo, in uno scatto con in braccio sua figlia Cora, rivolge un sincero augurio a tutte le donne desiderose di diventare madri.