Film per madri e figli: “Tutto su mia madre”

Un film meraviglioso, in cui si piange, si ride, ci si arrabbia e commuove. In cui, soprattutto, c'è dentro tutto: la perdita di un figlio, il dolore inconsolabile di una madre, la ricerca di un padre, la grandissima amicizia tra donne, che può nascere in mezzo alle sofferenze più atroci . In mezzo, monologhi meravigliosi, il mondo dei transgender, una colonna sonora meravigliosa e tutti i colori di Pedro Almodovar. Che poteva scadere nel melodramma, e invece “partorisce”, attingendo ai suoi ricordi, un film da Oscar. Che va assolutamente visto, almeno una volta nella vita