Festa del papà, gli auguri vip (in quarantena)

festa del papà 2020, festeggiata in quarantena, e forse per questo più sentita che mai, anche dai vip. Scrive Michelle Hunziker su Instagram, postando questa bella foto insieme a Tomaso e alle loro bimbe, Sole e Celeste: "Auguri Papà Tomaso! ❤️ In un periodo così difficile e drammatico molti papà sono a casa con le loro famiglie. Chi ha il papà a casa finalmente può goderselo a pieno e recuperare molti momenti intensi perduti, perché eravamo tutti molto presi con la quotidianità, con il lavoro e i nostri “problemi” da risolvere. Ora ce n’è uno più grande di problema e lo dobbiamo risolvere. Ora abbiamo capito tutti che l’assoluta priorità è salvaguardare la nostra salute e quella delle nostre famiglie... e STIAMO A CASA. Questo ci darà la possibilità non solo di arginare questo dannato virus oggi, ma di sconfiggerlo domani. Intanto godiamoci i nostri papà!! Buona festa del papà a tutti ❤️❤️❤️ #festadelpapapà"