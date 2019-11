Festa del Cinema di Roma: Fausto Brizzi e Silvia Salis

Giovedì 17 settembre è cominciata ufficialmente la 13esima edizione della festa del Cinema di Roma, con il film (e relativo red carpet) d’apertura: “Motherless Brooklyn”, di e con Edward Norton. Sul tappeto rosso hanno sfilato il regista e gli interpreti del film, ma anche gli ospiti più attesi della kermesse, da Bill Murray a John Turturro. E anche il cast italiano del nuovo film di Fausto Brizzi “Se mi vuoi bene”. L’attore, uscito da un periodo non facile, coinciso con la polemica e il processo sulle presunte molestie a giovani attrici (da cui è uscito prosciolto) e la separazione dalla moglie Claudia Zanella. Oggi Fausto è di nuovo felice, professionalmente, con il nuovo film in uscita e sentimentalmente, grazie all’amore ritrovato con l’atleta olimpica Silvia Salis. I due non si nascondo più, come dimostrano i recenti red carpet e i profili social della coppia.