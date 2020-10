#RFF15: sul red carpet brillano le “anta”

Isabelle Huppert, Eliana Miglio e Valeria Golino sul red carpet della 15esima Festa del Cinema di Roma, hanno insegnato cosa sono classe ed eleganza alle nuove generazioni di attrici. Senza un cm di pelle nuda Isabelle, divina a 67 anni, con il solito tailleur di velluto scuro (nero o blu navy, come in questo caso) che esibisce spesso sui red carpet, i capelli sciolti sulle spalle e il trucco leggere, era meravigliosa. Come Valeria Golino, 55 anni, capelli raccolti e abito color ciclamino dalle forme raffinate. E infine Eliana Miglio, classe 1965 e un abito nero monacale Luisa Spagnoli, con lieve scollo sulla schiena, che risultava elegantissima seppur accollata. In mezzo a tante influencer, showgirl, troniste o “fidanzate di” che hanno sfilato fino ad ora sul red carpet di #RFF15 piene di lustrini, paillettes, trasparenze, e azzardi dall’esito discutibile, Isabelle, Valeria ed Eliana, dall’alto dei loro "anta" hanno dato una lezione di classe ed eleganza a tutti.