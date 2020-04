Feltri: “Meridionali inferiori”. I vip si schierano con hashtag #iosonomeridionale

Il direttore di Libero Vittorio Feltri, durante una puntata della trasmissione "Fuori dal coro", condotta su Rete 4 da Mario Giordano, lancia una bomba: “Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che è nutrita di invidia e di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso d'inferiorità. Io non credo ai complessi d'inferiorità, io credo che i meridionali in molti casi siano inferiori". Sui social si scatena il finimondo e mentre lo scrittore Maurizio de Giovanni e il giornalista Sandro Ruotolo hanno deciso di agire in sede civile e penale per istigazione all'odio, molti vip si schierano con hashtag #iosonomeridionale. Tra questi, Francesca Barra e Gigi D’Alessio