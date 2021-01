Faye Dunaway, una diva di Hollywood

Un Premio Oscar, tre Golden Globe, un BAFTA e un Emmy, ma non solo, perché Faye Dunaway è una diva del cinema, protagonista di alcune delle pellicole più amate della settima arte, bellissima e con un talento straordinario per la recitazione. Uno dei simboli intramontabili di Hollywood che spegne ottanta candeline, 80 anni tra successi, parti in film indimenticabili e vita privata.