Ennio Morricone: l’omaggio dei vip al Maestro delle colonne sonore

Se ne è andato un monumento della musica., folgorato dalle sette note dopo alcuni anni di giovinezza dominati dal desiderio di diventare calciatore, è venuto a mancare all'alba del 6 luglio 2020 a 91 anni (ne avrebbe compiuti 92 a novembre). Una vita dedicata alla musica, la sua: inconfondibile con la bacchetta da direttore d'orchestra in mano, ha firmato oltre 500 colonne sonore e fatto incetta di premi. Tra i più importanti è possibile citare i due Oscar (il primo dei quali alla carriera), i dieci David di Donatello, i tre Grammy Awards. Morricone, che aveva annunciato nel giugno 2019 il suo addio all'industria cinematrografica, ha reso grandi i film di Sergio Leone e ha consegnato alla storia, con le sue musiche, pellicole come Nuovo Cinema Paradiso e The Hateful Eight. Sposato per oltre 60 anni con Maria Travia , è stato ricordato sui social da numerosi Vip.