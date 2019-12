Dua Lipa e quei capelli bicolore che dividono

La cantante Dua Lipa sfoggia da qualche mese a questa parte un nuovo hair-look che non ha convinto tutti: sarà che in molto rimpiangono il suo naturale color cioccolato, caldo e bellissimo, e i suoi lunghi capelli, fatto sta che il caschetto bicolore, ossigenato sopra, nero corvino sotto, non ha raccolto molti consensi