Demi e le altre, che non hanno paura di mostrarsi senza filtri

Il ritorno alla natura, alla semplicità, all'essenziale, senza ritocchi o sovrastrutture è una tendenza che sta prendendo sempre più piede in qualunque aspetto della nostra vita: dal lavoro, all'abitazione, al cibo, all'abbigliamento. Da parte di tutti, vip compresi, che sempre più spesso postano foto dei loro piatti semplici e genuini, cucinati in casa o delle loro vacanze in mezzo alla natura, montagna, campagna o spiagge sperdute. Rientra in questo mood anche la tendenza, sempre più diffusa di fotografarsi al naturale. Non troppo difficile da parte delle vip che hanno 20, 30, anche 40 anni. Un po' meno per chi è entrato negli "anta", da poco o da un bel pezzo. Eppure sempre più spesso anche attrici bellissime, ex sex symbol dei decenni passati, anziché nascondersi sotto chili di trucco o di filtri social, postano foto dei loro visi "nudi" e struccati, senza paura di mostrarsi imperfetti, anzi, esibendo con orgoglio il passare del tempo sul loro viso.