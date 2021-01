Dawson’s Creek: la serie televisiva

Si potrebbe dire 22 anni e non sentirli, perché Dawson’s Creek è stata (ed è ancora) una delle serie tv più amate. Le ragioni sono molte, tra queste senza ombra di dubbio la capacità di raccontare una generazione, l’amicizia, l’amore e come affrontare la vita e diventare adulti. Oltre a questo ha avuto il pregio di lanciare un gruppo di attori che negli anni si sono fatti strada ad Hollywood diventando protagonisti di pellicole molto amate. La serie è stata trasmessa negli USA per la prima volta dal 1998 al 2003, per sei stagioni e un totale di 128 episodi. In Italia è stata trasmessa la prima volta tra il 1998 e il 1999. Ora è possibile rivedere tutte e sei le stagioni sulla piattaforma streaming Netflix.