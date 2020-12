Cristiana Capotondi, talento e fascino

Un fascino che buca lo schermo, tante parti indimenticabili e il talento nella recitazione che ha dimostrato di possedere sin da giovanissima: Cristiana Capotondi non è solo un’attrice italiana molto amata, ma è anche doppiatrice e dirigente sportiva. Il 3 gennaio 2021 la si potrà ammirare in prima serata su Rai 1 nel film televisivo Chiara Lubich - L’amore vince tutto diretto da Giacomo Campiotti in cui interpreta la fondatrice del Movimento dei Focolari.