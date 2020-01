Festa a sorpresa per Giulia De Lellis: “Auguri a me, fiera di ciò che sono”

Giulia De Lellis ha compiuto 24 anni. L’ex corteggiatrice di “Uomini&Donne”, diventata celebre e amata nella Casa del GF Vip, oggi influencer con 4, 5 milioni di follower, ha festeggiato con un compleanno super vip. Prima un pomeriggio benessere insieme agli amici più stretti nell’ Excelsior Hotel Gallia a Milano. Poi con una cena romantica insieme al fidanzato Andrea Iannone, che si è trasformata in una festa a sorpresa, organizzata dal pilota, presenti i famigliari di Giulia e alcuni amici, tra i quali Luca Onestini e Ivana Mrazova, conosciuti proprio nella Casa del Grande Fratello. Giulia si è dedicata un post su Instagram, citando una canzone di Tiziano Ferro e dicendosi fiera di quello che è diventata. ““E che la vita ti riservi ciò che serve spero/che piangerai per cose brutte e cose belle spero../Senza rancore e che le tue paure siano pure e l'allegria mancata poi diventi amore “. Buon compleanno a me, a me che sono tante cose e sono fiera di ognuna di queste !