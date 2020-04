Compleanni vip in quarantena: Ambra

Ambra ha festeggiato i suoi 43 anni in quarantena, a Brescia coi suoi due figli. Ma gli auguri ( e la torta) di mamma e papà sono arrivati lo stesso: "Mamma e papà arrivano ovunque ... come tutto il mare d’amore che sta arrivando già da mezzanotte #43 e sono pronta a ricostruire il mondo #compleannoinquarantena solo fisica perché mentalmente sono in mezzo ad un mare di persone bellissime #22aprile1977"