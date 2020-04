Come si allenano i vip in casa: da Michelle Hunziker a JLo

L'estate si avvicina e la voglia di rassodarsi e tonificarsi si fa più intensa. Complice anche il periodo, che impone di rimanere nelle proprie abitazioni, fare attività fisica tra le propria mura domestiche diventa più semplice. E, se non si sa da dove iniziare, basta buttare uno sguardo a come si allenano i vip in casa: da Michelle Hunziker a Jennifer Lopez, ecco una carrellata di dive che forniscono spunti alle proprie follower, anche semplicemente mostrandosi attive.