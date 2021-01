Claudia Andreatti, l’ex Miss Italia incinta al nono mese

La ricordiamo, bellissima ed emozionata, quando ormai diversi anni fa venne eletta Miss Italia: splendida con la coroncina in testa, Claudia Andreatti sognava già la brillante carriera che la stava aspettando. Ma negli ultimi tempi di lei si erano quasi perse le tracce, sia in televisione che sui social. Il motivo è divenuto chiaro nelle scorse ore, grazie ad una dolcissima foto pubblicata su Instagram, l'ex reginetta di bellezza è in dolce attesa, e ha vissuto questi mesi nel massimo riserbo, proteggendo il suo pancino dagli sguardi indiscreti.