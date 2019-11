Chiara Ferragni, Roma in delirio per il suo film

Il docu-film di Chiara Ferragni “Unposted” è stato presentato a Roma, per la premiere italiana, all'Auditorium di via della Conciliazione. Bellissima, fasciata in un abito nero monospalla abito Giambattista Valli Paris, Chiara ha solcato il red carpet mano nella mano con Fedez