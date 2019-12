John Frusciante è tornato (di nuovo) nei RHCP

John Frusciante è tornato nel gruppo dei Red Hot Chili Peppers. Lo storico chitarrista della band (giudicato uno dei migliori al mondo), dopo il secondo addio dato nel 2009, rientra in famiglia. E i fan sono letteralmente impazziti all'annuncio dato via social. John che è stato componente dei RHCP dal 1988 al 1992, chitarra di “Blood Sugar Sex Magik”, uno dei capolavori della band californiana, aveva abbandonato per grossi problemi di eroina. Rientrato nel 1998, aveva segnato un altro momenti d’oro dei Red Hot, quello di “Californication”, “By the Way”e “Stadium Arcadium”, per poi lasciare nuovamente nel 2009, alla ricerca di una carriera solista. Oggi rimpiazza Josh Klinghoffer e chissà che per i Red Hot nn si apra una terza stagione d’oro