Gli chef più seguiti di Instagram: Antonino Cannavacciuolo

Affascinanti, di successo e dei talenti in cucina: sono gli chef, molto amati e seguiti anche sui social, proprio come se fossero delle star. In Italia sono numerosi quelli che hanno grande seguito, complici anche le trasmissioni televisive che li vedono protagonisti, oppure i ristoranti di cui sono alla guida. Tra questi non si può non citare Antonino Cannavacciuolo , classe 1975,. Molto amato anche in televisione, su Instagram è seguito da oltre 2,8 milioni di follower.