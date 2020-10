Caterina Balivo, splendida alla sfilata di Laura Biagiotti

Nella serata del 13 settembre 2020, Caterina Balivo ha presenziato alla sfilata organizzata dalla maison Laura Biagiotti in Campidoglio. L'evento, Roman Renaissance, ha visto la celebre casa di moda presentare la collezione primavera-estate 2020/2021. La ex conduttrice di Vieni da Me è stata uno dei tanti ospiti Vip.