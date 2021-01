Il Capodanno 2021 dei vip: Chiara Ferragni e Fedez

Tutti a casa a festeggiare la fine di un anno difficile e a celebrare l’arrivo di un nuovo inizio. Il sipario è calato sul 2020 e anche ialcuni momenti dell’ultimo dell’anno, tra look, brindisi e speranze per il futuro. Chiara Ferragni e Fedez hanno salutato il 2020 in casa con un piccolo party per loro due e il piccolo Leone e ne hanno condiviso alcuni scatti e video divertenti su Instagram.