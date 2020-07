Estate bollente con Can Yaman, protagonista di “Daydreamer”

Can Yaman, classe ’89, bellissimo attore turco protagonista dell’estate con “Daydreamer”, potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del GF Vip 5, fortemente voluto da Signorini. Al momento sono tutte pazze di lui, di questo gigante di 183 cm nato a Istanbul da genitori originari dell’Albania e della Macedonia, laureato in legge ma che per amore della recitazione ha lasciato la carriera già iniziata di avvocato per inseguire il suo sogno. Facendo felici milioni di telespettatrici in tutto il mondo, visto che le tre serie interpretate (Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (2017) , Daydreamer-Le ali del sogno (2018), e Bay Yanlis (2020) lo hanno reso tra gli attori più amati del piccolo schermo.