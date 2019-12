Bianca Guaccero e Caterina Balivo: le nuove nemiche-amiche

Sono due donne di punta, in casa Rai: energiche, divertenti e in grado di monopolizzare l'attenzione del pubblico a casa e in studio, Caterina Balivo Bianca Guaccero sono le padrone di casa di Vieni da Me e Detto Fatto. E si potrebbe dire che sono due: da tempo portano avanti una silenziosa sfida a colpi di look e di talento.