Arisa cambia look e si rasa a zero

Arisa si rasa a zero e pubblica il nuovo look su Instagram. Il taglio radicale divide i fan: c'è chi lo adora e chi lo odia. Ma lei non ci sta alle critiche gratuite e reagisce con classe chiedendo ai follower di amarla per quello che è dentro. Tempo fa aveva spiegato di soffrire di un disturbo, la tricotillomania, ed è per questo che periodicamente si taglia i capelli cortissimi