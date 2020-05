Tatangelo, la fase due parte da una nuova Anna super sensuale

La fase 2 di Anna Tatangelo parte con molti cambiamenti, nuovi progetti in uscita e la voglia di rimettersi in gioco, partendo da una immagine di sé più bella e sensuale che mai. La cantante in questo periodo ha postato scatti di vita quotidiana in quarantena, tra momenti di riflessione, anticipazioni del nuovo disco in uscita, gli auguri al suo bimbo che ha compiuto 10 anni e immagini che denotano una voglia di ricominciare credendo e partendo da se stessa…