Ambra Angiolini strepitosa, si scatena sul palco del concerto del 1° maggio

L'appuntamento immancabile per la festa dei lavoratori è arrivato: anche quest'anno il concertone del primo Maggio a Roma è un trionfo di persone unite dall'amore per la musica indipendente e per la propria nazione. Il tema principale di quest'anno è il lavoro, un argomento delicato in Italia. Coppia che vince non si cambia: a presentare il concerto Lodo Guenzi, leader della band Stato Sociale e l'attrice Ambra Angiolini, proprio come la scorsa edizione